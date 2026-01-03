…con Beppe Accardi

“Per la Roma l’operazione Raspadori può rivelarsi utile: va a completare l’organico e vuol dire che i giallorossi vogliono fare qualcosa di importante”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Per qualcosa di importante intende lo Scudetto?

“Si o almeno provarci. E quantomeno arrivare in Champions”.

Fullkrug al Milan: che operazione è?

“Un’operazione interessante. Il Milan può essere la piazza giusta per rigenerarsi. Fare un’esperienza in Italia potrebbe aiutarlo a ritrovarsi. Fulkrug può dare una mano”.

La Fiorentina continua a deludere…

“Nel calcio a volte capita. Entri in un vortice e pensi di tirartene fuori e invece ci finisci sempre più dentro. Sicuramente la perdita di Barone ha creato delle problematiche. Spero che la Fiorentina ritrovi stimoli e voglia. Paratici è un uomo di calcio. Ha fatto risultati ovunque. Può essere la persona giusta”.

Serie B: l’anno buono per il suo Palermo?

“A lungo andare Venezia, Frosinone e Palermo potrebbero avere la meglio sul Monza che al momento però merita grandi elogi per quanto sta facendo. Rispetto a tutte le altre il Frosinone ha il vantaggio della serenità. Alla fine vincerà chi avrà la personalità di arrivare fino in fondo”.

La Samp per risalire si è affidata al mercato.

“Sicuramente il mercato può aiutare la Samp. Ma più che guardare al mercato deve pensare alla serenità di cui ha bisogno. Brunori non si discute, l’importante è che arrivando a Genova abbia il ruolo da protagonista di cui ha bisogno. Da protagonista è un’arma in più”.