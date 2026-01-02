Cagliari, Pisacane dopo il ko col Milan: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi"

Non è bastata una buona prova, l'ennesima stagione, per il Cagliari nella gara interna contro il Milan. Ecco le parole di Fabio Pisacane ai microfoni di DAZN: "Difficile pensare di fare 90 minuti con la stessa intensità del primo tempo.m Prendendo gol abbiamo cambiato piano gara, c'è amarezza per non aver segnato. Lavoriamo per far si che sia un gioco fluido, non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi":

Comunque la squadra è rimasta nella partita fino al termine del match.

"Da allenatore non c'è una caratteristica più bella di questo, da un momento all'altro può capitare di riacciuffarla e di ribaltarla come domenica con il Torino. Anche stasera, senza Deiola, la squadra abbia risposto in maniera egregia: ripartiamo dal primo tempo, uno dei più importanti in questa stagione".

Come sta Esposito?

"Da valutare, il ragazzo riferisce di aver avuto questo crampo ma successivamente ha sentito una riacutizzazione del dolore. Ci auguriamo non sia nulla di grave".

Cosa serve a questa squadra in questo calciomercato?

"Sono richieste da fare a chi di dovere. Angelozzi vi può rispondere meglio di me".