Marelli dà ragione a Pisacane (e all'arbitro): "Il tocco col braccio di Ricci non era punibile"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha commentato l’unico episodio dubbio di Cagliari-Milan, interpretato bene da Abisso e il VAR a sua detta. Questo il suo commento:

"Settantacinquesimo minuto. Il numero 9 del Cagliari tenta una rovesciata che viene deviata col braccio da Ricci. Il check è stato piuttosto veloce, questo tocco di braccio non è punibile e Ricci è stato fortunato: Ricci tocca il pallone col braccio destro, molto vicino al corpo e vicino al piede dell’avversario. Se avesse toccato palla col sinistro allora sarebbe stato rigore perché il braccio era molto più aperto e lontano del corpo. Il braccio destro invece va a chiudersi e ritengo corretta la decisione di Abisso e del VAR che non è intervenuto proprio per questo motivo. Un episodio diverso da quello di Lecce-Napoli, perché lì Juan Jesus tocca il pallone nella stessa dinamica con il braccio sinistro”.

Le parole di mister Fabio Pisacane sull'episodio

"Anche la settimana scorsa ho ripetuto che non mi piace parlare degli arbitri, me lo sono promesso dalla prima giornata di questo campionato. Devo essere onesto: questo non era rigore. Dobbiamo fare in modo di aiutare gli arbitri, non dobbiamo cercare ogni volta la polemica".