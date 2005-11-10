Milan, il rinnovo di Pulisic fa respirare pure il bilancio: diminuisce l'ammortamento annuale

Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, Christian Pulisic ha sfruttato la prima sosta per le nazionali per ritrovare la condizione migliore e tornare a incidere con continuità. Le prestazioni successive hanno confermato la crescita dello statunitense, sempre più centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim. Oltre al contributo nella manovra, l'attaccante è tornato a essere decisivo in zona gol, riproponendo quanto di buono mostrato nella prima parte della scorsa stagione. Un rendimento che ha restituito al Milan uno dei suoi principali riferimenti offensivi.

Accordo raggiunto per il rinnovo

Parallelamente ai risultati sul campo, proseguono i lavori per blindare il futuro del giocatore. Dopo settimane di indiscrezioni e trattative, il Milan e l'entourage di Pulisic avrebbero raggiunto un'intesa per il prolungamento del contratto. L'accordo prevederebbe anche un adeguamento dell'ingaggio, riconoscimento del peso assunto dallo statunitense all'interno della squadra. La firma sarebbe ormai vicina, con il club rossonero intenzionato a consolidare il rapporto con uno dei suoi elementi più importanti e a garantire continuità al progetto tecnico.

Quanto costerà Pulisic al Milan?

Ma quale sarà l'impatto economico del nuovo accordo sulle casse rossonere? A effettuare una simulazione è stata Calcio e Finanza, ipotizzando che il rinnovo entri in vigore il 1° gennaio 2027, a metà della stagione 2026/27. Attualmente Pulisic ha un costo annuo di 10,5 milioni, dati dall’ammortamento (5,2 milioni) e l’ingaggio lordo (5,3) su cui ci sono ancora gli sgravi fiscali del Decreto Crescita (ingaggio netto 4 milioni di euro). Il rinnovo fino al 30 giugno 2031 porterebbe Pulisic a guadagnare 5 milioni di euro netti a stagione, che equivalgono circa a circa 6,5 milioni lordi, mantenendo i benefit del Decreto Crescita. Nei primi sei mesi verrebbero contabilizzati circa 2,6 milioni di ammortamento. Il valore residuo risultante, pari a 2,7 milioni sarebbe così da dividere per quattro anni e mezzo rimanenti fino alla nuova scadenza del 30 giugno 2031. La quota di ammortamento relativa al secondo semestre si ridurrebbe pertanto a 600mila euro, portando l’ammortamento complessivo del 2026/27 a 3,2 milioni di euro