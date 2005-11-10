Milan, dopo Pulisic acceleratore schiacciato per il rinnovo di Rabiot: contatti costanti con madame Veronique

Dopo i passi in avanti molto concreti dell'ultimo periodo sul fronte Pulisic, l'altro versante su cui sta lavorando con grande attenzione la dirigenza del Milan è quello di Adrien Rabiot. Il francese, in verità, andrà in scadenza solamente il 30 giugno del 2028, ma il club vuole lanciare un segnale e offrirgli il prolungamento con tanto di adeguamento economico. Ad oggi peraltro l'ex PSG è già il calciatore più pagato della rosa, percependo 9,26 milioni di € lordi (5 netti) nel contratto stipulato fino al 2028.

Contatti continui con madame Veronique, che ne cura gli interessi

Il campo conferma che il francese è il centrocampista più forte e prolifico della squadra, già decisivo con quattro reti e tre assist, e mancherà tanto nella partita di questa sera contro il Bologna. L’allenatore conta di recuperarlo per il derby ma il discorso del rinnovo va avanti in parallelo con sua madre, la signora Veronique, che da anni cura gli interessi di Adrien.

Prima di affrontare il mercato di gennaio la dirigenza vuole chiudere la questione rinnovi dei giocatori più rappresentativi, e per questo nelle ultime ore sta spingendo forte sull’acceleratore per arrivare ad un accordo che blindi il secondo big, dopo aver messo al sicuro Capitan America.