Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Amorim lascia due big in panchina, Mbangula dal 1'
Il Milan cerca la terza vittoria consecutiva in Serie A, il Bologna la seconda per confermare d’essere uscita dal tunnel. Dieci punti tra le due formazioni in classifica, San Siro si scende in campo alle 18.30: fischia l’arbitro Juan Luca Sacchi.
Ruben Amorim lascia fuori due big: vanno in panchina sia Luka Modric sia Christian Pulisic. A centrocampo c’è Musah con Jashari - confermato Bartesaghi esterno alto a sinistra -, mentre Alphadjo Cisse gioca a supporto di Christian Pulisic.
Raffaele Palladino cambia in maniera relativa i rossoblù reduci dal successo sul Cagliari: cambiano i laterali sulla catena di sinistra, con Alhassane e Mbangula. Odgaard centravanti. Ancora fuori Dovbyk.
Le scelte di Amorim e Palladino
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Ramos. A disp. Bouyer, Torriani, Pulisic, Diawara, Modric, Comotto, Vladimirov, Ossola, F. Terracciano, Perera Nirash, E. Cissé, Menon, Vos, Camarda. All. Ruben Amorim.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula. A disp. Pessina, Happonen, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Heggem, El Azzouzi, Libra, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Lo Monaco. All. Raffaele Palladino.