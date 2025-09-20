Milan, Pulisic: "Gol e assist vengono sempre, ma la cosa più importante è la vittoria"
TUTTO mercato WEB
Christian Pulisic, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sull'Udinese: "La cosa più importante è la vittoria, abbiamo una squadra con molti giocatori forti come Modric. La sua esperienza ci aiuta tanto, dobbiamo continuare così. Non so dove possiamo arrivare, dobbiamo cercare di vincere trofei, gol e assist vengono sempre".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato senza sorrisi e quanti dubbi su Tudor. Il Var torna protagonista. Orsolini salva il Bologna
Le più lette
1 Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato senza sorrisi e quanti dubbi su Tudor. Il Var torna protagonista. Orsolini salva il Bologna
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile