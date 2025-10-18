Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Pulisic non tornerà prima di un mese e senza l'americano vinte solo 2 gare su 7

Niccolò Righi
Oggi alle 10:38Serie A
Brutte notizie in casa Milan. Dopo l'infortunio di Adrien Rabiot con la nazionale francese, arriva anche lo stop di Christian Pulisic, colpito durante l’amichevole USA-Australia. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Entrambi saranno rivalutati tra circa dieci giorni, ma la loro assenza è già certa per le prossime tre gare contro Fiorentina, Pisa e Atalanta. Per l’americano, un possibile rientro potrebbe avvenire tra le sfide contro Roma il 2 novembre o il Parma di sei giorni dopo, anche se l’obiettivo realistico resta il derby contro l’Inter del 23 novembre, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport.

Un doppio colpo per Allegri, visto che Rabiot e Pulisic erano tra i migliori della stagione. L’americano, in particolare, è capocannoniere della Serie A con quattro reti - al pari di Orsolini - e sarà premiato come miglior giocatore del mese di settembre. La sua assenza pesa: nelle sette partite saltate dal 2023 a oggi, il Milan ha raccolto solo due vittorie. Anche se quest’anno non ha mai mancato un match per infortunio, la sua presenza in campo ha sempre inciso, con gol, assist e leadership offensiva.

Con Leao già ai box per oltre un mese e lo stop di Jashari, Allegri dovrà ancora fare a meno dei suoi uomini chiave e con un calendario fitto, servirà trovare soluzioni rapide per non perdere terreno, chiosa il quotidiano.

