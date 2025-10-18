Milan, Allegri: "Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic. Estupinian non ci sarà, Nkunku da valutare"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato degli infortunati in casa rossonera sottolineando innanzitutto le ottime condizioni di Rafael Leao: "Leao ha fatto una buona settimana, intensa di allenamento; doveva riacquistare una condizione buona e credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Rafa ha qualità importanti e sono contento che sia tornato ad avere una condizione buona.

Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic: difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupinan non ci sarà domani. Da valutare Nkunku: non riesce a mettere la scarpa bene e quindi valutiamo tra oggi e domani. Jashari fuori. Saelemaekers disponibile. Abbiamo un numero di giocatori sufficiente per fare la partita di domani. Gli infortuni fanno parte della stagione, bisogna essere bravi a capire il momento ed è uno stimolo in più per fare di più".

