Yildiz, due fucilate nella notte: Spalletti può sorridere

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus ha battuto il Cagliari per 2-1 e ha così trovato la seconda vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. A regalare i tre punti ai bianconeri è stato Kenan Yildiz con due fucilate nella notte. Il turco ha sfoderato due tiri imparabili che hanno permesso alla Juventus di ribaltare l’iniziale svantaggio. Nel secondo tempo, però, i bianconeri avrebbero potuto segnare anche altri gol, ma Conceicao, che è stato uno dei migliori dopo Yildiz, non è riuscito a concretizzare le tante occasioni che gli sono capitate. La brutta notizia per la Juve, però, è arrivata al 30’ del primo tempo, quando Vlahovic, calciando verso la porta, ha sentito tirare la coscia sinistra. DV9 è apparso subito molto dolorante e zoppicava vistosamente. Vlahovic si è coperto il volto per nascondere le lacrime. Adesso dovrà essere sottoposto ad accertamenti per capire l’entità dell’infortunio.

Conceicao elogia Spalletti.
Francisco Conceicao è sicuramente uno dei giocatori migliori della Juventus ed è secondo solo a Kenan Yildiz. Il numero 7 bianconero, in conferenza stampa, ha analizzato la prestazione dei bianconeri: “Oggi non siamo entrati bene, però dopo il gol subito abbiamo giocato bene e meritato la vittoria. Sono mancati più gol ma abbiamo fatto bene il nostro lavoro e meritato la vittoria”. Il portoghese ha parlato anche di quella che potrebbe essere l’assenza di Vlahovic: “Dusan è molto importante per noi, un leader. Vediamo cos’ha, speriamo niente di grave. C’è l’opportunità per qualcun altro per aiutare la squadra”. Conceicao poi ha spiegato di non essere soddisfatto della sua prestazione: “Non sono soddisfatto, perchè ho sbagliato quel gol che poteva chiudere la partita. Ho sbagliato, succede, si va avanti. Io voglio fare tanti gol per aiutare la squadra”. Infine, il numero 7 bianconero ha spiegato cosa chiede Spalletti alla squadra: “Adesso proviamo a giocare sempre, non che non lo facessimo prima. Sappiamo che a mister Spalletti piace avere la palla e dominare la partita. A breve riusciremo a migliorare sempre di più”.

Spalletti si coccola Yildiz.
Luciano Spalletti, al termine della sfida contro il Cagliari, ha elogiato le giocate favolose di Kenan Yildiz: “Primo lo guardavo da fuori e lo sentivo dire da fuori quello che si diceva su Yildiz, ora da dentro le vedo e sento tutte. Una volta fa la giocata dentro da seconda punta, poi piglia e va sulla bandierina, poi va dove gli pare. È più bravo di quello che gli posso dire io. Decide lui quando stare dentro e fuori. Quelli che lo commentano sono al 50%. Io lo metto un po’ di qui e un po’ di là e poi raccatto tutto quanto. Se sta un po’ più dentro poi è più vicino alla porta. Vorrei questo da lui, ma lì trovi più angusto, ci sono spazi stretti, i raddoppi dei centrocampisti. Più aperto ti salta l’uomo e va a far gol, ma largo è più difficile far gol. Bisogna far pendere la percentuale da quella parte lì, mi garberebbe che stesse più centrale. Appena tira, anche in allenamento, suonano le campane din don anche in allenamento”. Il tecnico di Certaldo ha poi parlato dell’infortunio occorso a Vlahovic: “Si è stirato e starà fermo per diverso tempo”. Adesso, senza Vlahovic, toccherà a David o Openda guidare l’attacco della Juventus e proprio del canadese ha parlato Spalletti: “Secondo me David ci ha permesso tante volte di uscire e ha legato molto bene con la squadra. Lui è giocatore pulito tecnicamente e sa gestire il pallone. Poi è stato meno bravo laggiù. Ci son stati diversi palloni in area rimasti in mezzo sempre, pur avendo in alcuni momenti la superiorità numerica. Non abbiamo fatto la scelta più felice. Tante volte non abbiamo fatto la scelta più felice”. Infine, Spalletti ha analizzato la prestazione della squadra contro il Cagliari: “Il primo approccio è stato timido, c’è poco da fare. Poi quando provavamo a prendere per mano le situazioni il pubblico ha rumoreggiato e noi subiamo quell’effetto lì. Poi dopo il gol diventa facile reagire e hanno reagito come le persone normali. Sono stati bravi a fare gol, senza fare cose eccezionali. Nel secondo tempo molto meglio, facendo anche quello che si vuole andare a cercare gli spazi quando non ci sono, non essendo troppo scolastici nelle giocate. Ma se non concretizzi le occasioni, gli avversari ti tirano due volte, vengono a fare due mischie in area… Poi loro son bravi a fare questo gioco. Non benissimo ma alcune cose bene”.

