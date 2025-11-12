Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì

Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedìTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 08:53Serie A
Alessio Del Lungo

Allegri e il suo staff sono al lavoro per permettere ad Adrien Rabiot di tornare al top per il match che il Milan giocherà contro l'Inter dopo la sosta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, da giorni il francese passa le sue ore a Milanello, anche in assenza della squadra. Il centrocampista ha scelto di vivere a pochi passi dal centro sportivo per avere più privacy e spostarsi più facilmente in occasione degli allenamenti.

Rientrerà in gruppo martedì prossimo, mentre questa settimana si concentrerà sul lavoro individuale e non parteciperà all'amichevole programmata per venerdì contro la Virtus Entella. È uno dei titolarissimi, uno di quelli a cui il tecnico, prima dello stop forzato, non rinunciava assolutamente volentieri. Il francese, oltre alle sue qualità tecniche, porta in campo leadership ed esperienza, necessarie a gestire i momenti della partita.

Rabiot in carriera vanta 227 presenze e 24 gol con il PSG, 212 gettoni e 22 reti con la Juventus, 32 incontri e 10 centri con il Marsiglia, 13 sfide e un gol con il Tolosa, 9 match con il PSG B e 5 match con il Milan. Inoltre è sceso in campo 56 volte con la Francia, segnando 7 reti. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2028, dunque tra 3 anni.

Articoli correlati
"Rabiot indiavolato. Yildiz, rinnovo a rischio". La prima pagina de La Gazzetta dello... "Rabiot indiavolato. Yildiz, rinnovo a rischio". La prima pagina de La Gazzetta dello Sport
I numeri del Milan con e senza Rabiot e Pulisic. Quanto hanno inciso le nazionali!... I numeri del Milan con e senza Rabiot e Pulisic. Quanto hanno inciso le nazionali!
Allegri aspetta Rabiot, il Milan cala ancora senza di lui: eppure è arrivato (quasi)... Allegri aspetta Rabiot, il Milan cala ancora senza di lui: eppure è arrivato (quasi) per caso
Altre notizie Serie A
Lo studio del Corriere dello Sport sugli stadi di Roma e Lazio. Lotito: "Compro il... Lo studio del Corriere dello Sport sugli stadi di Roma e Lazio. Lotito: "Compro il Flaminio"
Verso Inter-Milan, quando tornano i nazionali: Lautaro e Leao già in Italia martedì... Verso Inter-Milan, quando tornano i nazionali: Lautaro e Leao già in Italia martedì
Comolli vuole un Academy più performante. Ma serve coraggio nel lanciare (e tenere)... Comolli vuole un Academy più performante. Ma serve coraggio nel lanciare (e tenere) i giovani
Joe Gomez di nuovo nel mirino del Milan. Tare pronto a riaprire la pista per gennaio... Joe Gomez di nuovo nel mirino del Milan. Tare pronto a riaprire la pista per gennaio
Berruto si fida di Conte: "Queste situazioni di tensione sono le migliori per lui"... Berruto si fida di Conte: "Queste situazioni di tensione sono le migliori per lui"
Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì... Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì
Fuori non si ride, ma in campo è peggio: Napoli, quanto ti sta mancando De Bruyne... Fuori non si ride, ma in campo è peggio: Napoli, quanto ti sta mancando De Bruyne
Milan, Pavlovic: "Modric fa tutto, come un robot. Allegri parla spesso con tutti"... Milan, Pavlovic: "Modric fa tutto, come un robot. Allegri parla spesso con tutti"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
2 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre
4 Ibrahim Ba, come tutte le più belle cose visse un giorno solo. Contro la Lazio
5 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.1 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
Immagine top news n.2 Il caso (rientrato) Lobotka, l'addio di Micheli, l'eco di Conte: Napoli, sono giorni intensi
Immagine top news n.3 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.4 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.5 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.6 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.7 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Pavlovic: "Con un po' di fortuna, possiamo fare grandi cose. San Siro tempio del calcio"
Immagine news Serie A n.2 Lo studio del Corriere dello Sport sugli stadi di Roma e Lazio. Lotito: "Compro il Flaminio"
Immagine news Serie A n.3 Verso Inter-Milan, quando tornano i nazionali: Lautaro e Leao già in Italia martedì
Immagine news Serie A n.4 Comolli vuole un Academy più performante. Ma serve coraggio nel lanciare (e tenere) i giovani
Immagine news Serie A n.5 Joe Gomez di nuovo nel mirino del Milan. Tare pronto a riaprire la pista per gennaio
Immagine news Serie A n.6 Berruto si fida di Conte: "Queste situazioni di tensione sono le migliori per lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Immagine news Serie B n.2 Padova, Fortin: "Siamo un gruppo ambizioso, ma l'obiettivo resta la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 12ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.4 La Serie B si ferma per le nazionali: 49 giocatori in giro per tre continenti
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, Tiritiello: "Voglio dare tutto per aiutare la squadra a conquistare la salvezza"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Di Nardo: "Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ne usciremo tutti insieme"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il giorno della verità... o forse no. In casa Livorno cresce l'attesa per la "rinascita" del club
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: è un Giugliano già Capuanizzato
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Torres, una rosa piena di Spini
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lecco e Brescia hanno un diavolo per Capello
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Oviszach: "Squadra costruita bene, ci giocheremo la B fino alla fine"
Immagine news Serie C n.6 Picerno, il dg Greco: "Abbiamo sbagliato qualche valutazione, ma i ragazzi stanno reagendo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juventus all'esame Atletico Madrid. La 3ª giornata di UWCL: programma e classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?