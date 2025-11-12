Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì

Allegri e il suo staff sono al lavoro per permettere ad Adrien Rabiot di tornare al top per il match che il Milan giocherà contro l'Inter dopo la sosta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, da giorni il francese passa le sue ore a Milanello, anche in assenza della squadra. Il centrocampista ha scelto di vivere a pochi passi dal centro sportivo per avere più privacy e spostarsi più facilmente in occasione degli allenamenti.

Rientrerà in gruppo martedì prossimo, mentre questa settimana si concentrerà sul lavoro individuale e non parteciperà all'amichevole programmata per venerdì contro la Virtus Entella. È uno dei titolarissimi, uno di quelli a cui il tecnico, prima dello stop forzato, non rinunciava assolutamente volentieri. Il francese, oltre alle sue qualità tecniche, porta in campo leadership ed esperienza, necessarie a gestire i momenti della partita.

Rabiot in carriera vanta 227 presenze e 24 gol con il PSG, 212 gettoni e 22 reti con la Juventus, 32 incontri e 10 centri con il Marsiglia, 13 sfide e un gol con il Tolosa, 9 match con il PSG B e 5 match con il Milan. Inoltre è sceso in campo 56 volte con la Francia, segnando 7 reti. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2028, dunque tra 3 anni.