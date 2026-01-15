Milan, Rabiot: "Vittoria di squadra, che dimostra la nostra mentalità. Nessuno molla"

Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro il Como valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A e chiusa con una vittoria per 1-3.

Cosa c'è dentro questa vittoria?

"Vittoria di squadra, che dimostra la nostra mentalità. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, ma non abbiamo mollato. Nell'intervallo ci siamo parlati e siamo tornati in campo con un'altra mentalità. Tutti in avanti e a cercare i tre punti. Mike ha fatto una grande partita, abbiamo dato qualcosa in più. Sono contento per i due gol e anche della mentalità della squadra".

Il tiro da fuori lo avevi provato?

"Ci siamo allenati, ho fatto anche pochi gol. Contento, quello che abbiamo fatto in allenamento lo ritroviamo in partita. Non molliamo, anche i più giovani. Continuiamo così".