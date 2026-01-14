Milan, rebus Modric per l'anno prossimo: deciderà il giocatore al termine del Mondiale

Il Milan si divide fra campo e mercato. I rossoneri di Massimiliano Allegri scenderanno in campo domani sera al "Sinigaglia" di Como in un vero e proprio big match contro i lariani di Cesc Fabregas con l'obiettivo di rimanere agganciati alla zona scudetto e soprattutto rimediare ai due pareggi che hanno fatto perdere contatto con la vetta contro Genoa e Fiorentina. Una sfida che non deve far perdere il focus dal mercato specialmente in vista della prossima stagione.

Già perché a Casa Milan i dirigenti stanno pensando all'anno che verrà che potrebbe anche essere senza Luka Modric. Il centrocampista rossonero ha un'opzione per il prossimo anno ma certamente la carta d'identità inizia a pesare. Motivo per cui, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà lui a decidere se proseguire oppure fermarsi dopo il Mondiale.