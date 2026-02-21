Milan, Allegri: "Per fortuna stanno tutti bene. Modric? Nessuno se lo aspettava così"

Testa alla prossima partita, lasciando perdere quindi i sogni di scudetto e le polemiche degli ultimi giorni. Traspare questo dalla conferenza di Massimiliano Allegri, alla vigilia del match casalingo contro il Parma. Una partita che i rossoneri dovranno vincere assolutamente, per dare una risposta dopo il mezzo passo falso contro il Como e per rafforzare ulteriormente il piazzamento Champions (obiettivo dichiarato dal tecnico toscano fin dall'inizio della stagione).

Il Milan arriva alla partita contro i gialloblù di Cuesta con ottime notizie dall'infermeria, come conferma lo stesso Allegri: “Stanno tutti bene, fortunatamente anche Pavlovic, nonostante avessimo temuto la frattura del perone. Pulisic sta meglio, Leao ha già giocato. Avere tutti a disposizione è importante, perché i cambi determinano le partite”.

Tra i protagonisti annunciati del match figura Luka Modric. Le qualità del croato non sono mai state messe in discussione, ma il fatto che potesse avere questo impatto sulla Serie A e soprattutto che potesse avere questa continuità di gioco non erano certo due cose scontate: “Nessuno se lo aspettava. Ma speriamo che continui così fino a fine campionato. Non ci sono parole per descriverlo. Io mi emoziono un po’ quando parlo di lui. Quando hai davanti questi campioni, è una cosa meravigliosa, soprattutto quando giocano”.