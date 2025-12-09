Milan, Ricci: "Il gol di Rabiot ci ha dato morale. Pulisic? Grande giocatore"

Il successo del Milan in rimonta sul Torino è arrivato in una partita non banale per Samuele Ricci, arrivato in rossonero proprio dai granata in estate: “È stata una serata molto emozionante - ha detto ai canali ufficiali del Milan il centrocampista italiano -, sono tornato nello stadio che mi ha supportato e cresciuto fino al Milan”.

Come è partita la rimonta?

“Siamo partiti un po’ timidi, abbiamo subito due gol e poi abbiamo trovato la grande rete di Rabiot, che ci ha dato morale. Abbiamo approcciato bene il secondo tempo, da grande squadra, vedendo cosa avevamo sbagliato. Abbiamo cercato di tenere più la palla, con un po’ più di gestione: ci ha portato frutti”.

È tornato Christian Pulisic…

“È un grande giocatore, un grande ragazzo. Si mette sempre a disposizione della squadra, magari ha avuto qualche problemino, però fa la differenza. Averlo in campo si sente”.