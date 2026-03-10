Provedel chiude la sua stagione, Vergara ko toglie una scelta a Gattuso: le top news delle 18

Il tocco di mani di Samuele Ricci nei minuti di recupero del derby vinto dal Milan sull’Inter è ovviamente il principale episodio trattato nella nuova puntata di Open Var su Dazn, con Mauro Tonolini, componente della CAN A e B. L’arbitro è Doveri, in sala VAR ci sono Abisso e Di Bello. Negli audio trasmessi dalla trasmissione, si sente Doveri dire: “Petto, niente, niente, tutto naturale”. Il check è rapidissimo, dura dieci secondi e Doveri informa subito i giocatori in campo, rispondendo alle proteste di Francesco Pio Esposito: “Ma dove, ma sta così, sta giocando a calcio”. Per l’AIA l’episodio è stato valutato in maniera corretta, così Tonolini: “Ci ha un po’ sorpreso quello che abbiamo letto, noi non abbiamo dubbi. È un braccio che rimane in sagoma, c’è un movimento a togliere di Ricci e, se avesse tolto il braccio, il pallone sarebbe sbattuto comunque sul suo petto. Questi episodi vanno valutati in dinamica, al rallentatore si rischia di creare dubbi che non sono opportuni”.

Ivan Provedel, dopo il ricovero di ieri, è stato sottoposto questa mattina a intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla presso il Concordia Hospital di Roma: domani lascerà la struttura, prima di cominciare il percorso riabilitativo secondo le indicazioni dello staff medico. L'operazione ad ogni modo toglie dai giochi Provedel per il resto della stagione della Lazio, in quanto i tempi di recupero - secondo quanto raccolto - non dovrebbero essere inferiori ai tre mesi. Dunque, stagione finita per Provedel, con la porta biancoceleste che passa nelle mani (e dai guantoni) di Edoardo Motta, classe 2005 chiamato da gennaio a sostituire Mandas (ceduto al Bournemouth).

L’infortunio di Antonio Vergara toglie un dubbio a Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico della Nazionale è alle prese con la lista dei convocati per i playoff Mondiali: prima gara in programma il 26 marzo a Bergamo con l’Irlanda del Nord. Il giovane centrocampista o attaccante del Napoli, fermato da una fascite plantare, non ci sarà: è molto probabile, se non certo, che il ct l’avrebbe convocato, ma dovrà fare a meno. Senza Vergara, diventa pressoché certa la convocazione di Niccolò Pisilli: non solo una quota giovane, ma le forze fresche che emergono dal campionato di Serie A e su cui Gattuso ha tutta l’intenzione di puntare. Ma, vista la duttilità del giocatore del Napoli e il fatto che il romanista aveva comunque buone chance di essere convocato, è possibile che l’infortunio riapra i giochi anche in attacco.