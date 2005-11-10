Il Milan rinnova con Adidas, l'Inter non sta a guardare: il club bussa con Nike

Il contratto con Nike scade nel 2031, ma l’Inter vorrebbe discuterne prima. Secondo gazzetta.it, il club nerazzurro punta a rinegoziare i 28 milioni di euro annui previsti dall’intesa in vigore dal 2023. Allora il rinnovo aveva aumentato del 70% il valore del contratto precedente. Da quel momento, però, sono cresciuti gli incassi da sponsorizzazioni e merchandising, e la società ritiene che la cifra pattuita tre anni fa sia ormai bassa rispetto a quanto vale oggi la maglia.

Quanto è cresciuta l’Inter dal rinnovo con Nike

Nel 2022-23, l’ultima stagione prima dell’entrata in vigore dell’accordo, sponsorizzazioni e merchandising valevano 78 milioni di euro. Nel 2025-26 ne hanno generati 151. Un esempio di quanto siano cambiate le cifre è il contratto con Bbva, che ha portato a 8,5 milioni il valore della sponsorizzazione sulla manica. Il merchandising, da solo, ha superato i 35 milioni nell’ultimo esercizio. L’Inter ne ha mantenuto i ricavi e ha riorganizzato l’attività con Fanatics, un dettaglio che conta quando si confronta il corrispettivo di Nike con quello riconosciuto dagli sponsor tecnici di altri club.

Dal 2028 cambia il confronto con il Milan

L’intesa tra Milan e Adidas dovrebbe partire nel 2028-29, dopo la fine del rapporto con Puma, e valere circa 50 milioni a stagione per dieci anni. Il confronto con i 28 dell’Inter va fatto tenendo conto del perimetro dei due accordi. Quello rossonero comprende anche la vendita dei prodotti e il valore complessivo può includere bonus, forniture e fondi per le attività promozionali. C’è poi il riferimento della Juventus, che oggi riceve 46 milioni annui da Adidas e passerà a 41 dal 2027-28. Per l’Inter la questione è soprattutto di tempi. L’accordo con Nike resterà in vigore per altre tre stagioni dopo il passaggio del Milan ad Adidas. Alla scadenza del 2031, invece, sia i rossoneri sia la Juventus avranno ancora contratti di lungo periodo. I nerazzurri potrebbero quindi essere l’unica delle tre a tornare sul mercato degli sponsor tecnici, se prima non avranno trovato una nuova intesa con Nike.