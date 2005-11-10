Ezequiel Carboni: “Valentin resterà un altro anno al Racing. Sogna di giocare con l'Inter"

Per gli appassionati della nostra Serie A con qualche anno in più il nome di Ezequiel Carboni riporta alla memoria il Catania che fra il 2005 e il 2014 fu protagonista di una importante avventura in Serie A. Il centrocampista argentino, classe 1979, con la maglia del club etneo visse tre stagioni da protagonista fra il 2008 e il 2011 collezionando 86 presenze, prima di tornare in patria al Banfield.

Per gli appassionati della nostra Serie A di oggi, invece, Ezequiel Carboni è il padre di Franco e Valentin, rispettivamente difensore classe 2003 del Parma e trequartista classe 2005 del Racing de Avellaneda il cui cartellino è di proprietà dell'Inter.

Carboni Senior, ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', ha parlato del presente e del futuro dei figli:

Suo figlio Valentin è dell'Inter e gioca al Racing. Come procede il recupero?

"Sta bene, si sta riprendendo. Aspettiamo che possa riprendersi al cento percento, ma mi ha detto che sta lavorando con la squadra".

Il suo futuro?

"Ha un contratto con l'Inter. Penso che rimarrà un altro anno al Racing, poi il suo percorso sarà in Italia. Speriamo con l'inter, è il suo sogno. Vedremo più avanti".

Dunque, si prospetta un altro anno al Racing.

"Sì, è tutto fatto. Rimarrà un altro anno al Racing".

E Franco?

"Sta facendo il suo percorso con il Parma. Sono contento che, al di là delle difficoltà, stiano sviluppando la propria carriera".