Juventus, Kovacs osservato speciale: stasera sarà avversario, Carnevali lo segue per il futuro

Stasera sarà un avversario da affrontare sul campo, ma Bendeguz Kovacs è anche un nome che la Juventus continua a seguire in ottica futura. L'attaccante ungherese classe 2007, in forza all'Az Alkmaar, è uno dei giovani più interessanti della Eredivisie e da diversi mesi figura tra i talenti monitorati dal club bianconero.

Alto 1,99 metri, Kovacs abbina una struttura fisica imponente a una buona tecnica. Il paragone con Zlatan Ibrahimovic è inevitabile, anche perché lo svedese è il suo idolo fin da bambino. Il centravanti, però, punta soprattutto a imporsi con l'Az, dove sta trovando progressivamente spazio dopo gli inizi nel Debrecen e l'esperienza all'Ajax, che lo aveva lasciato partire a parametro zero nel 2025.

La Juventus aveva già valutato la possibilità di acquistarlo la scorsa estate, sfruttando il contratto in scadenza. Kovacs ha però rinnovato con il club olandese fino al 2029, con opzione per un'altra stagione, facendo slittare l'operazione. Il suo nome resta comunque d'attualità per i prossimi mesi e il prezzo dipenderà dalla crescita del giocatore, già arrivato a esordire nella Nazionale maggiore ungherese guidata da Marco Rossi.

A favorire un eventuale dialogo con la Juventus potrebbe essere anche la Leaderbrock, agenzia che rappresenta Kovacs e che ha già accompagnato a Torino Kenan Yildiz nel 2022. La stessa realtà ha curato lo scorso inverno il trasferimento di Adin Licina, oggi in prestito alla Cremonese in Serie B.

La partita di questa sera sarà dunque anche un'occasione per osservare da vicino Kovacs, ancora alla ricerca del primo gol con la prima squadra olandese. E chissà che proprio contro la Juventus non possa arrivare la rete più significativa della sua giovane carriera. Lo riporta Tuttosport