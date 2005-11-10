Quando la Carrarese vinse... l'oro olimpico. Il club cembra i "Quattro Olimpionici Azzurri"

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che la Carrarese, congiuntamente allo sponsor tecnico Givova, presenta "i nuovi Kit Limited Edition per la stagione sportiva 2026/2027, con cui i ragazzi di mister Guido Pagliuca scenderanno in campo in occasione dell’11ª e della 16ª giornata del campionato di Serie BKT, nelle prestigiose sfide casalinghe, rispettivamente contro Sampdoria e Pisa.

Le maglie edizione limitata celebrano il 90º anniversario dell’Oro Olimpico di Berlino da parte dei “Quattro Olimpionici Azzurri”, parte essenziale della tradizione e della storia del nostro Club, a cui oggi è intitolato il nostro amato Stadio Dei Marmi.

Nel 1936, tra i 22 convocati della Nazionale di calcio guidata da Vittorio Pozzo, furono presenti anche Bruno Venturini, Paolo Vannucci, Achille Piccini e Libero Marchini, calciatori che diedero lustro alla città di Carrara e, più in generale all’Italia.

I Kit presentano un netto contrasto cromatico, giocando tra due colori dominanti e simbolici: l’oro e l’azzurro.

Le maglie, tagliate in modo obliquo da una banda, vengono rivisitate in chiave moderna, mantenendo però chiari riferimenti allo stile dell’epoca.

Presente, infatti, anche un colletto aperto, con lacci old style a chiusura e una dedica incisa nella parte bassa della banda, in memoria della leggenda degli indimenticabili “Quattro Olimpionici Azzurri”.

Il kit è fabbricato in 100% Polyester Interlock 130 GSM e con la nuova tecnologia GivDry 2.0 per garantire vestibilità e resistenza allo stesso tempo, mantenendo la pelle sempre asciutta grazie alle proprietà traspirabili del prodotto.

Anche in questa occasione, la società di Piazza Vittorio Veneto conferma il proprio sostegno nei confronti di ogni genere di iniziativa con finalità sociali.

Le maglie MATCH WORN saranno infatti acquistabili tramite aste benefiche sul canale ufficiale della Onlus Sport For Children su eBay con il ricavato che verrà interamente donato in beneficienza".