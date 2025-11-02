Milan-Roma, le formazioni ufficiali: debutto dal 1' in Serie A per Nkunku. Con lui Leao

Alle ore 20:45 scendono in campo allo stadio Meazza di Milano i padroni di casa del Milan e la Roma, per una sfida molto interessante che riguarda due delle realtà di alta classifica in questo campionato.

Sono state rispettate gran parte delle previsioni della vigilia, sia da una parte che dall'altra. Allegri ripropone De Winter titolare del suo Milan, ancora una volta a discapito di Tomori, mentre l'unica vera sorpresa riguarda la panchina iniziale di Loftus-Cheek, al quale viene preferito in mediana il tridente recente e davanti Leao, per far coppia con Nkunku, al debutto da titolare in questa Serie A. Nessuna sostanziale novità invece per quanto riguarda Gasperini e la sua Roma: da capire solamente se, assieme a Soulé e alle spalle di Dybala, da trequartista agirà El Aynaoui o Cristante.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Roma.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Loftus-Cheek, Tomori, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Kone, El Aynaoui, Wesley; Soule, Cristante; Dybala.

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.