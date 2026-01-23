TMW
Milan, Saelemaekers è tornato in gruppo. Allegri prova il recupero per la Roma
Milan in campo questa mattina a Milanello in vista della super sfida contro la Roma in campionato, gara in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Nella seduta odierna il tecnico Massimiliano Allegri ha riaccolto in gruppo Alexis Saelemaekers, col belga che prova così il recupero in vista del match contro i giallorossi. Un provino decisivo per capire la sua disponibilità sarà comunque svolto nelle prossime ore.
L'esterno, ex della sfida dopo aver giocato lo scorso anno in giallorosso, si era fermato dopo la partita vinta contro il Lecce per un risentimento all'adduttore della gamba sinistra.
