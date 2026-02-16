TMW
Milan, Scaroni: "Bell'accoglienza in Lega per Cardinale. VAR? Di queste cose non parlo"
Ospite dell'evento 'Your Next Milano', alla Triennale di Milano, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato così dell'attualità in casa rossonera e non solo:
È contento dell'accoglienza in Lega di Cardinale di oggi?
"Sì, è stato accolto molto bene"
Auspica anche lei che si migliori con il VAR?
"Di tutte queste cose non parlo"
Serve cambiare il regolamento?
"Non lo so"
Un messaggio per i tifosi del Milan ce l'ha?
"Certo, di sostenerci sempre"
