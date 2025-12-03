TMW Milan, si ferma Fofana: il francese salterà due partite. Verrà convocato Emanuele Sala

E' giornata di vigilia in casa Milan per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma domani all'Olimpico a partire dalle ore 21:00. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri dovrà però rinunciare al centrocampista Youssouf Fofana.

Il calciatore francese, infatti, ha accusato nella rifinitura di quest'oggi un fastidio muscolare e per questo non sarà convocato né domani né per la gara di lunedì contro il Torino. La speranza per i rossoneri è quella di recuperarlo almeno per il match contro il Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre. Al posto di Fofana, domani sarà convocato il classe 2007 del Milan Futuro Emanuele Sala.

Allegri può comunque sorridere perché secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri avrà a disposizione anche Christian Pulisic. L'attaccante americano - out nell'ultima giornata di campionato per un affaticamento muscolare - è infatti da considerare recuperato. Da Milanello, il calciatore più tardi partirà insieme al resto della squadra rossonera per raggiungere Roma.