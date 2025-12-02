Ufficiale Isago Silva sulle orme di papà: ha firmato il primo contratto professionistico nel Chelsea

I figli di Thiago Silva sembrano decisi a seguire il percorso del padre, uno dei difensori più forti della sua generazione. Dopo la recente convocazione di Iago, 14 anni, con la nazionale giovanile inglese U15, questa volta è il fratello maggiore Isago a finire sotto i riflettori. Il giovane difensore ha infatti firmato il suo primo contratto professionistico con il Chelsea, un passo significativo nella sua crescita all’interno dell’Academy dei Blues.

Il club londinese ha ufficializzato la notizia attraverso un comunicato sul proprio sito, celebrando il traguardo e ripercorrendo l’ascesa del ragazzo. Isago Silva, classe 2008, si è presto affermato come un difensore moderno e duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di centrale sia quello di terzino sinistro. La società sottolinea come il giocatore abbia sempre mostrato affidabilità, disciplina e una costante capacità di adattamento, elementi fondamentali per chi punta a raggiungere il calcio professionistico.

Nel corso della stagione 2024/25, quando era ancora sotto età, Isago ha esordito con l’U18 contro il Leicester City, confermando il suo rapido processo di maturazione. Quest’anno è sceso in campo in diverse competizioni giovanili: dalla Premier League Cup U18 - dove ha partecipato al vibrante 3-3 contro lo Sheffield United - fino alla Premier League Cup U17, accumulando minuti e responsabilità. Per il Chelsea si tratta di un investimento sul futuro, per Isago di un passo decisivo verso il sogno della prima squadra. Un altro segnale che la dinastia Silva, anche in Inghilterra, è destinata a lasciare il segno.