Tomori: "Il mio esordio nel Milan in un derby. Cosa ho pensato al mio arrivo a San Siro"

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del The Athletic del suo arrivo in rossonero partendo dalla telefonata di Paolo Maldini: "È stato un momento surreale. Lo guardavo in TV, avevo sentito così tante storie. Una leggenda del Milan! E lui: 'Sì, vogliamo ingaggiarti per il Milan'. Quando sono arrivato, ho firmato in prestito e con un prestito non si sa mai cosa può succedere".

Il calciatore ha raccontato poi il suo esordio in un derby di Coppa Italia il 18 gennaio 2021: "C'era il Covid e i tifosi sono venuti al campo di allenamento. Questo non succede in Inghilterra. Sventolano bandiere, hanno esposto striscioni e tutto il resto. Immediatamente, succede e pensi: 'Questa è una partita diversa. Il derby è diverso'. Poi arrivi allo stadio. Sei sull'autobus e senti i tifosi che tifavano. All'inizio ho pensato: 'Aspetta, cosa sta succedendo qui?'".

Infine un ricordo su San Siro: "Ricordo la prima partita che ho giocato a San Siro dopo il ritorno dei tifosi sugli spalti dopo la pandemia. Credo fosse contro il Cagliari. Lo stadio era pieno e ho pensato: 'Phwoar'. Da piccolo giocavo a FIFA . Potevi scegliere lo stadio in cui giocare e – non so – era Manchester United contro Chelsea, ma potevi anche scegliere di giocare a San Siro. Lo facevo spesso con i miei cugini e pensavo: 'Wow! Eccolo. Questo è San Siro!'. La Curva Sud? Non esiste in Inghilterra. Avere questi tifosi ultra appassionati che cantano per 90 minuti. Anzi di più perchè sono lì prima del riscaldamento e sono lì dopo la partita. Anche questo di per sé è un altro dettaglio che rende la partita così speciale. Mi sembra di averne parlato anche ai miei amici, ma non hanno mai capito veramente cosa stessi dicendo finché non sono venuti allo stadio".