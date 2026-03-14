Milan, tra i profili per l'attacco c'è anche Jackson. E l'alternativa pure gioca in Bundesliga

Il Milan programma il futuro partendo da un obiettivo chiaro: qualificarsi alla prossima Champions League per poi investire in modo importante sul mercato, soprattutto nel reparto offensivo. La dirigenza rossonera ha individuato la necessità di aggiungere una punta con caratteristiche diverse rispetto agli attuali attaccanti, un giocatore più presente in area e capace di garantire continuità sotto porta, sul modello di quanto fatto da Giroud negli anni dello scudetto.

Tra i profili seguiti c’è Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001 attualmente al Bayern Monaco ma destinato a rientrare al Chelsea al termine della stagione. Il giocatore, già cercato dal Milan ai tempi del Villarreal, ha collezionato 24 presenze tra Bundesliga e Champions con sette gol e tre assist. L’idea di un’esperienza in Serie A lo intriga, ma l’ingaggio elevato rappresenta un ostacolo non semplice da superare.

Un altro nome che resta sul taccuino è quello di Serhou Guirassy, oggi al Borussia Dortmund. I rossoneri avevano già provato a prenderlo quando vestiva la maglia dello Stoccarda e potrebbero tornare alla carica, anche se il club tedesco non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Le valutazioni definitive saranno fatte nelle prossime settimane insieme all’allenatore, ma la direzione è chiara: in estate il Milan vuole un nuovo numero nove.