Milan, valutazioni su Pavlovic in vista del Como. Intanto Allegri ritroverà due big

Il Milan non perde tempo e riparte subito da Milanello con l’obiettivo di preparare al meglio la trasferta di Como. Dopo il pareggio di Firenze, i rossoneri hanno svolto una seduta di scarico per smaltire le fatiche, ma soprattutto Massimiliano Allegri ha voluto ribadire un concetto chiaro al gruppo: nelle ultime due partite il Diavolo ha commesso le stesse ingenuità, in particolare nei finali di gara.

Ora, come scrive il Corriere dello Sport, l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Pavlovic. Il difensore serbo, reduce da uno scontro con Comuzzo che gli ha causato nove punti di sutura all’arcata sopraccigliare, resta in dubbio per la sfida contro la squadra di Cesc Fabregas e verrà valutato tra oggi e domani. In caso di forfait, De Winter è pronto a partire ancora titolare, con Tomori che rientra dalla squalifica.

Buone notizie invece per Rabiot, che ha smaltito il fastidio al piede e tornerà dal primo minuto. Stesso discorso per Modric, tenuto a riposo contro la Fiorentina proprio per essere al massimo a Como: l’assenza del croato si è fatta sentire, ma Allegri ha preferito non correre rischi dopo le tante presenze consecutive del 40enne ex Real Madrid. Oggi sono previste le prime prove tattiche, con Leao che scalpita per tornare dall’inizio e Nkunku che chiede spazio dopo il gol decisivo al Franchi. Il Milan cerca continuità e risposte sul campo.