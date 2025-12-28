Milan-Verona, paura prima del match: tifoso in codice rosso dopo un arresto cardiaco

Momenti di grande apprensione prima del calcio d’inizio della sfida tra Milan e Hellas Verona. Un tifoso si è sentito male intorno a mezzogiorno mentre stava salendo le scale per raggiungere il terzo anello dello Stadio San Siro. L’uomo - scrive gazzetta.it - è stato colpito da un arresto cardiaco ed è attualmente ricoverato in codice rosso. I soccorsi sono intervenuti con rapidità: l’ambulanza è arrivata tempestivamente e il tifoso è stato stabilizzato sul posto prima del trasferimento d’urgenza in ospedale.

Non si tratta purtroppo di un episodio isolato nella storia dell’impianto milanese. Lo scorso anno, il 19 dicembre 2024, durante Inter-Udinese, un altro tifoso si era sentito male sugli spalti, costringendo l’arbitro a interrompere la gara per circa sei minuti. Anche in quell’occasione la macchina dei soccorsi aveva funzionato con efficacia, permettendo di stabilizzare la persona coinvolta prima del trasporto in ambulanza. Resta però impresso anche un precedente ben più drammatico. Nel gennaio del 2010, durante il derby tra Milan e Inter, un tifoso fu colto da un malore nel corso del primo tempo. Nonostante il rapido intervento dei sanitari e il trasferimento immediato in ospedale, i soccorsi si rivelarono purtroppo vani.

Per la cronaca, il Milan sta conducendo in questo momento per 3-0 grazie alle reti di Pulisic e Nkunku (doppietta).