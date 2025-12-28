La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietro"

Archiviato il pareggio per 0-0 contro la Ternana, e anche le festività natalizie, la Pianese - come fanno sapere i canali ufficiali del club - "si è ritrovata questo pomeriggio a Piancastagnaio per riprendere a far girare nuovamente le gambe in vista del primo impegno del 2026, la sfida casalinga di sabato 3 gennaio contro l’Ascoli (stadio Comunale, ore 14:30), valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, la squadra ha svolto una seduta prettamente atletica, soffermandosi anche sullo studio del prossimo avversario.

Il programma degli allenamenti prevede delle doppie sedute nelle giornate di lunedì e martedì, mentre per l’ultimo giorno del 2025 è fissato un allenamento mattutino. Giovedì 1 gennaio l’anno nuovo si aprirà con una sessione pomeridiana. Il gruppo bianconero si ritroverà nel pomeriggio anche venerdì, per la consueta rifinitura della vigilia che anticiperà la sfida contro la compagine marchigiana".

Venerdì, per altro, sarà anche il giorno dell'apertura del calciomercato, con il prima citato tecnico che, in merito a possibili rinforzi, si è così espresso proprio dopo l'ultima gara giocata: "Il Ds mi ha messo a disposizione un gruppo di ragazzi che non cambierei con nessuno, dal primo giorno si sono messi a disposizione e mi hanno dato una mano, si è creata una sinergia tra tutte le parti e questa deve continuare. Chi non è contento di stare qua è bene faccia un passo indietro, vogliamo solo gente che abbia voglia di continuare questo percorso e lavorare insieme a noi".