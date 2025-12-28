La Turchia chiama, Nkunku risponde al Milan con 2 gol: è più di un vice-Leao per Allegri?

Mentre Galatasaray e Fenerbahce si fanno sotto nel tentativo di strappare Christopher Nkunku al Milan, finalmente l'attaccante francese classe '97 ha messo fine al suo digiuno in campionato. L'ex Chelsea - trasferitosi in estate a titolo definitivo dal Chelsea per circa 40 milioni di euro - ha impiegato la bellezza di 12 partite per riuscire a sbloccarsi in Serie A, evento accaduto proprio oggi nel lunch match domenicale contro l'Hellas Verona.

Non solo il primo gol, ma la prima doppietta

Un rigore procurato e poi realizzato a tu per tu con Montipò, poi il gol di rapina per una palla vagante a ridosso della linea di porta e solo da spingere in porta. Due reti segnate a distanza di cinque minuti una dall'altra e che racchiudono perfettamente la voglia di Nkunku di lasciare il proprio segno al Milan, dall'esultanza precedente a quella classica del palloncino, con la palla scaraventata lontanissima dopo averla recuperata in fondo alla porta, per simboleggiare il peso tolto dalle spalle per il lungo periodo a secco. Fino alla determinazione infusa per scaraventare in rete il 3-0 definitivo. Una prima volta doppia per il 28enne in Serie A, per una doppietta che rimarrà a lungo impressa nella mente.

Qualcosa di più del vice-Leao?

La domanda da porsi è: dopo Fullkrug, il Milan deve investire ancora sul mercato di gennaio? Perché queste due reti forgiate da Nkunku potrebbero solamente l'inizio dell'avventura del francese in rossonero, visto e considerato l'anno del Mondiale e il desiderio dell'ex Chelsea di essere presente tra le fila della Nazionale di Deschamps al torneo iridato in estate. Nel frattempo però, in assenza di Leao infortunato, il classe '97 ha finalmente dimostrato di poter sostituire al meglio il portoghese, ma per Allegri potrebbe essere qualcosa di più lungo la stagione. Sebbene sia rimasto solo il campionato e lo Scudetto da giocarsi, eppure con tutte le carte del mazzo a disposizione.