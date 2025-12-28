Milan, Tomori: "Era importante non prendere gol, mi sto godendo questo momento"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sul Verona: "Era importante non prendere gol perché dà fiducia a tutti, anche gli attaccanti sanno che se siamo solidi loro possono fare gol. Oggi siamo contenti anche per i tre punti".

De Winter può diventare un titolare?

"Quando si è giovani e si giocano partite importanti ci sono dei momenti di difficoltà, ma lui è sempre stato umile e vuole imparare. Oggi ha fatto una buona prestazione che gli dà fiducia, noi siamo per aiutarlo".

Cosa ti chiede Allegri?

"Io so qual è il mio ruolo, sono cresciuto da quando sono qui: essendo uno dei più vecchi devo mettere la mia esperienza per aiutare la squadra, quest'anno mi sento bene fisicamente e mentalmente perché il mister mi dà fiducia. Sto giocando al livello che mi piace, ma devo crescere ancora".

Resterai al Milan a lungo?

"Quest'anno sto godendo di come sto giocando io e la squadra, abbiamo una squadra giovane con ragazzi poco esperti ma che stanno dimostrando anche nei momenti difficili. Io mi godo la vita qua, alle cose fuori dal campo pensano la società e i miei agenti: resto focalizzato sulle cose di campo, quella è la cosa più importante per me".