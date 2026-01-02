Mistero Boniface, il Werder fa chiarezza: "L'8 gennaio consulto dal prof. Fink a Innsbruck"

Il Werder Brema dovrà fare a meno di Victor Boniface per un periodo ancora indefinito. Il centravanti nigeriano, in prestito dal Bayer Leverkusen fino a fine stagione, non era presente al raduno di inizio anno del club tedesco, confermando le voci che parlavano di un possibile stop per tutta la stagione.

Secondo quanto comunicato dal club, Boniface soffre di un problema al ginocchio che gli impedisce di partecipare agli allenamenti di squadra. "Victor l’8 gennaio si recherà a Innsbruck dal professor Christian Fink per una valutazione approfondita in vista di un’eventuale operazione", ha spiegato Peter Niemeyer, responsabile del settore professionistico del Werder. Il giocatore, 25 anni, ha già avuto in passato problemi di natura simile e il suo ginocchio è considerato "fragile" da tempo, al punto che qualcuno aveva parlato addirittura di carriera a rischio.

Arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen, con cui è sotto contratto fino al 2028, Boniface resta fiducioso e non esclude però un rientro anticipato qualora l’intervento chirurgico e la riabilitazione dovessero avere esito positivo. Nel frattempo, la squadra dovrà adattarsi all’assenza del suo attaccante di riferimento, trovando soluzioni alternative per garantire peso offensivo in campionato. La situazione preoccupa lo staff tecnico e medico del Werder, che seguirà da vicino l’evoluzione del ginocchio di Boniface. Se la lesione fosse più grave del previsto, il club rischierebbe di perdere un elemento chiave per la seconda parte della Bundesliga, con inevitabili ripercussioni sulla classifica.