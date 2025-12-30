Boniface, triste epilogo: saltato il Milan, flop al Werder. Rischia l'operazione al ginocchio

E dire che il Milan stava per ingaggiarlo, se non fosse stato per le visite mediche non superate nel mercato estivo come colpo da ultimo minuto. Il rientro polemico a Leverkusen per Victor Boniface ha poi riservato il passaggio in prestito al Werder Brema come giocatore su cui riporre grandi speranze. Peccato che il centravanti nigeriano non sia mai riuscito davvero a ingranare: nella stagione in corso il classe 2000 è sceso in campo 11 volte su 15 partite, partendo titolare solo in due occasioni. Senza mai riuscire a segnare nemmeno un gol. E quasi certamente non lo farà.

Infatti, come riporta la BILD, Brema e Bayer Leverkusen sono d’accordo sul fatto che Boniface, a causa dei persistenti problemi al ginocchio, debba sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico. La decisione su come procedere spetta ora al giocatore nigeriano. Un'operazione significherebbe sicuramente la fine anticipata della stagione, così scatterebbe anche il ritorno di Boniface a Leverkusen già durante il mercato invernale.

Se dovesse rifiutare, rimarrebbe ufficialmente al Werder Brema fino al termine del campionato, ma senza più scendere in campo: infatti il club biancoverde non vuole correre il rischio di una possibile ricaduta che potrebbe addirittura porre fine alla carriera di Boniface. In 4 mesi per il 25enne solo sfortuna, poco campo e un'avventura amara. Praticamente già al capolinea.