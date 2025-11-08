Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mina sulla marcatura stretta a Morata: "Non mi frega un c***o, io vado forte su tutti i palloni"
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:00Serie A
Giacomo Iacobellis

Il difensore rossoblù Yerry Mina è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio a reti inviolate col Como. Queste le parole del colombiano del Cagliari, al centro di un vero e proprio duello con Morata: "Sono felice per la squadra perché tutti abbiamo fatto una grande gara, sono contento per Caprile MVP e per la sua convocazione in Nazionale. Andiamo avanti compatti e fiduciosi, vogliosi di lavorare sempre meglio e preparare la prossima sfida".

Sul duello con Morata: "Lo sappiamo che Morata è un calciatore forte, ma io vado forte su tutti i palloni. Non mi frega un c***o se c'è mia mamma, mia moglie, mia figlia, vado sempre forte. Questo lo sapete bene ed è un'altra partita che mi gioco con l'attaccante".

Il racconto di TMW di Como-Cagliari 0-0
Morata ci ha messo del suo per rovinare il pomeriggio al Como, anche se tra imprecisioni dei lariani e soprattutto la solidità del Cagliari, la partita si è chiusa con uno 0-0 al Sinigaglia.

Nessun gol. Quasi come scalare l’Everest. Quando si richiede la giusta forza e resistenza mentale, ma anche sufficiente ossigeno per proseguire la scalata. In questo caso per il Como sia in avanti che all’indietro, quando tentato di pungere il Cagliari ma anche di impedire delle ripartenze improvvise che avrebbero potuto trovare scoperti i lariani. Con l’aggiunta di qualche errore in costruzione dei padroni di casa e qualche tentativo sporadico dei sardi per affacciarsi in avanti, il gioco ne ha risentito, finché da un episodio la partita ha cominciato a movimentarsi. Precisamente l’autogol di Valle su traversone di Palestra e l’1-0 annullato su revisione del VAR dall’arbitro Pezzuto. Complice un intervento falloso in precedenza del giocatore del Cagliari su quello del Como. Un lampo di Addai da un lato, lo spreco di Felici dall’altro, poi il bolide di Nico Paz che però ha trovato un Caprile reattivo. L’indispensabile per mantenere il risultato in parità.

Cosa sbaglia Morata. Si riapre la partita con una serie di giocate in uno contro uno di Jesús Rodríguez a scoprire il fianco destro del Cagliari, mentre Morata ha fatto in tempo a divorarsi un gol clamoroso da due passi che Caprile si è ritrovato tra le braccia. Lo spagnolo, visibilmente frustrato, è uscito dal campo per lasciare il posto a Douvikas, entrato insieme a Baturina. Pisacane ha risposto a Fabregas con nuove forze fresche come Adopo e Borrelli. A lungo andare, la sequela di perdite di tempo e interruzioni nel finale hanno fatto scivolare la gara lungo lo 0-0. Due punti persi sicuramente per i lariani, mentre il Cagliari si è lasciato andare alle esultanze per il punto d'oro raccolto.

