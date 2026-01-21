Miretti nuovo Marchisio? L'ex centrocampista della Juventus: "Gli auguro una grande carriera"

Il centrocampista Fabio Miretti scende in campo da titolare per la Juventus e la partita che attende i bianconeri alle ore 21:00 contro il Benfica, sfida valevole per la 7^ giornata della Fase Campionato di Champions League.

Secondo qualcuno, Miretti sarebbe il nuovo Claudio Marchisio di casa Juventus. Un dubbio che è stato sottoposto direttamente all'attenzione dell'ex centrocampista, presente allo Stadium per commentare la partita con Prime Video: "Auguro a Miretti di fare una grandissima carriera, sono contento di come sia rientrato negli schemi della squadra ghrazie alle prestazioni. Può ricoprire vari ruoli, può dare anche maggior dinamismo alla squadra di Spalletti, facendo girare il motore più possibile. E si vede anche nel riscaldamento di stasera".

Quindi a Marchisio viene chiesto conto anche di Locatelli: "Manuel è sempre al centro della discussione nella Juventus, io cerco sempre di difenderlo perché interpreta il ruolo di regista in maniera molto completa. Recupera tanti palloni e verticalizza, è tra i migliori per percentuali nei passaggi riusciti. In passato, forse per mancanza di movimenti tra centrocampo e attacco, si notava meno la sua capacità di andare a verticalizzare rispetto a oggi".