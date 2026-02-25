Juventus, per il Galatasaray fuori Di Gregorio e in porta va Perin. Marchisio: "Giusto"

Serve un'impresa questa sera alla Juventus, per poter accedere agli ottavi di finale di Champions League, visto che i bianconeri sono chiamati a rimontare lo svantaggio dei 90 minuti d'andata contro il Galatasaray, visto che a Istanbul il risultato è stato di 5-2 in favore dei turchi.

Per capire cosa servirà questa sera alla Juventus, ha parlato a Prime Video l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio, presente allo Stadium per raccontare la partita per conto dell'emittente: "Questo periodo tosto inizia dal secondo tempo di Istanbul. Stasera ci vorrà non soltanto la prestazione con il gioco e le idee, ma soprattutto il sacrificio e lo spirto del gruppo mancato nelle ultime due partite". E aggiunge: "Non deve essere una Juventus frenetica, ok fare gol ma dovrà anche non prenderlo. Serve la testa, l'atteggiamento giusto dentro la partita, soprattutto quello mentale".

Quindi l'ex centrocampista parla anche del cambio tra i pali, con Di Gregorio che per stasera fa posto in porta a Perin: "Noi andiamo a giustificare tutto con il portiere, ma anche Spalletti a fine partita contro il Como ha detto che non è possibile dare tutte le colpe a chi sta in porta. Bisogna anche vedere come ha difeso la squadra, come hai concesso agli avversari di calciare. Il portiere si prende la colpa ed è il suo destino. Però credo che sia stato giusto cambiare Di Gregorio, dopo tutto ciò che è successo, soprattutto sui social".