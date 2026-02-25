Marchisio: "Juve, confermerei solo Spalletti. Bastoni? Una big non si attacca a queste cose"

Claudio Marchisio ha bocciato in pieno tutto il mercato della Juventus. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista ha spiegato che tra David, Openda, Zhegrova e Boga l'unico che confermerebbe è... Spalletti: "Con lui abbiamo assistito a grandi prestazioni, peccato soltanto per il crollo di mentalità dell'ultima settimana".

Marchisio conosce molto bene Chiellini e per questo immagina quanto in questo momento stia soffrendo il dirigente bianconero: "Lui ama questo club come pochi e patisce, ma ha vissuto momenti anche peggiori perché arrivammo settimi per due anni di fila". L'importanza del Director of Football Strategy della Vecchia Signora per trasmettere personalità e mentalità è sotto gli occhi di tutti.

Infine un commento sull'episodio che ha coinvolto Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu, che potrebbe aver tolto un po' di lucidità alla squadra. Marchisio sostiene comunque che non possa essere un alibi per la stagione perché un po' tutti hanno fatto i conti con un errore arbitrale o del VAR: "Una grande non si attacca a queste cose".