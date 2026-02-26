Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"

La Juventus è costretta ad accontentarsi degli applausi dopo la partita di ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasaray. I bianconeri, rimasti in dieci uomini a inizio ripresa, rimontano fino al 3-0 i turchi, ma nei tempi supplementari subiscono due gol che costano l'eliminazione dei bianconeri dall'Europa.

Dal prato dell'Allianz Stadium, dove si trovava per commentare Juventus-Galatasaray per Prime Video, ha così parlato l'ex centrocampista Claudio Marchisio: "Se entri nella partita e nei suoi episodi, c'è ancor più rammarico. Ma dobbiamo sottolineare la grande prova di questa squadra".

Quindi Marchisio prosegue, soffermandosi sulle lacrime di Khephren Thuram, arrivate a seguito della sostituzione, subito dopo aver mancato un'occasione da rete: "Una giocata giusta, anche solo da pensare, poi il tocco poteva starci. Tutto giusto meno che la conclusione e bravo anche il portiere a rimanere in piedi. Con il piede debole poi rischi meno il tiro a incrociare, perché hai paura di chiuderla troppo. Però le lacrime ci dicono che il gruppo è sano e che il ragazzo ci tiene tantissimo".

In conclusione, Marchisio mette sul tavolo un tema che riguarda l'attacco della Juventus: "Guardiamo però ai marcatori: stasera oltre alla grande prestazione di Yildiz, davanti è mancata la qualità dei vari Conceicao, David e Zhegrova, che non stanno portando gol pesanti. In questo momento alla Juve manca tanto l'attacco".