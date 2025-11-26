Moeller avvisa l'Atalanta: "L'Eintracht soffre il possesso palla. Burkardt pericolo numero uno"

In vista della sfida di questa sera tra Atalanta ed Eintracht Francoforte ha parlato a La Gazzetta dello Sport l'ex centrocampista tedesco Andy Moeller che tra il 1991 ed il 1992 su al centro di un triangolo di mercato proprio tra la Dea, l'Eintracht e la Juventus. Queste le sue parole, iniziando proprio da quel fatto: "La Juve mi voleva ma ero il quarto straniero e potevano giocarne tre. Volevano girarmi all'Atalanta, ero già stato a Bergamo e tutti mi avevano accolto benissimo, ma scelti di restare in bianconero. Volevo giocare in Europa e alla fine vinsi la Coppa Uefa. Sono sicuro che avrei fatto una buona carriera anche all'Atalanta ma alla fine intervenne la Fifa e decise che dovevo andare alla Juventus. I primi due gol in A? Sì, due all'Atalanta…".

Qual è il vero volto di questo Eintracht?

"Stanno bene, è una squadra molto forte in casa. Corrono sempre, non concedono pause perché ha grande intensità e rovescia il campo velocemente, con transizioni fulminee e grande pressing. Fuori casa invece è un'altra squadra e ha problemi con le squadre che tengono il possesso. Per l'Atalanta sarà importante tenere la palla".

Quali sono i giocatori che dovrà temere la Dea?

"Burkardt, il centravanti, è sempre pericoloso: non lo vedi e poi tri trafigge all'improvviso, è una volpe d'attacco. E poi c'è anche Gotze, che si sacrifica tantissimo. La fascia destra se gioca Doan è più pericolosa della sinistra".