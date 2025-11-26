Roma, Zirkzee rigettato dallo United. E domani Massara osserverà da vicino Franculino

Rigettato dai media - Michael Owen di lui ha detto "non mi pace per niente" -, rigettato definitivamente anche dai tifosi dopo l'ultima partita disputata contro l'Everton. Il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United sembra ormai ai titoli di coda. Nell'ultima gara di campionato persa contro i Toffees, in dieci dal 15' del primo tempo, il tecnico Ruben Amorim lo aveva rimesso titolare al centro dell'attacco dopo tanta panchina ma l'olandese non ha saputo sfruttare la chance, risultando tra i peggiori in campo.

Per questo motivo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, i Red Devils a gennaio ascolteranno le offerte che gli arriveranno in sede, una delle quali avrà come indirizzo di provenienza Roma. Non è un mistero come l'ex Bologna sia infatti da tempo nel mirino di Ricky Massara per rafforzare il proprio attacco e dare a Gasperini un attaccante che voleva fin dai tempi dell'Atalanta.

Ma oltre che un "nove", la Roma cerca anche un "undici", un giocatore che possa occupare quella casella di sinistra nel tridente in cui finora si sono alternati, con fortune alterne, i vari Pellegrini, Bailey o Baldanzi. A tal proposito domani sera sarà l'occasione per vedere da vicino Franculino Djú, bomber del Midtjylland e della Guinea Bissau che in stagione ha già realizzato 19 reti e che i danesi valutano 40 milioni. Sul giocatore però c'è anche il forte interesse del Tottenham.