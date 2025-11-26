Un gol pesantissimo. David fuori dal tunnel? Con la Juve non segnava da 93 giorni

Jonathan David ieri sera ha realizzato un gol pesantissimo. Il pareggio a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico avrebbe compromesso, in maniera quasi irrimediabile, le speranze play-off della Juventus. Avrebbe aggiunto un altro pareggio a una squadra che aveva e ha disperato bisogno di vittorie. E invece allo scadere del match contro il Bodø/Glimt ci ha pensato lui. Al posto giusto al momento giusto. Dopo il tiro di Yildiz respinto da Haikin, il centravanti canadese entrato al 75esimo al posto di Openda ha spedito in porta il pallone da tre punti. "Lo sappiamo che ha qualità per fare gol - ha dichiarato Luciano Spalletti nel post-partita -, lo dicono i numeri ma poi dipende che partita si vuol giocare. I numeri si fanno in due metri di scrivania e poi son da spalmare in campo. David è stato bravo a stare dentro la partita e a realizzare una rete fondamentale. Per un attaccante il gol è tutto", le parole di un Luciano Spalletti che ha ritrovato la vittoria dopo quella all'esordio. Dopo tre pari consecutivi.

Per David quella di ieri è stata la seconda realizzazione stagionale, la prima dopo il gol all'esordio contro il Parma. Da una rete all'altra sono trascorsi 93 giorni, decisamente troppi per un centravanti che in estate era uno dei migliori parametri zero sul mercato. Per un attaccante che in Francia nelle ultime tre stagioni ha realizzato 77 reti. Almeno 25 per annata.

Il gol di ieri può rappresentare per il calciatore canadese l'inizio della svolta. L'uscita da un tunnel che sembrava diventato ancor più buio con l'arrivo di Luciano Spalletti: cinque minuti con la Cremonese, tre con lo Sporting, 25 nel derby e due con la Fiorentina più recuperi vari ed eventuali. "Openda e David inseriti troppo tardi? Ha ragione", disse il tecnico di Certaldo sabato sera dopo la sfida col Franchi. In quella occasione l'ex Lille è entrato all'88esimo, ieri al 75esimo e nel primo minuto di recupero ha realizzato la rete del definitivo 2-3. Un gol che può cambiare la storia della Juventus in questa Champions League e la sua nella Juventus.