Perr Schuurs, fermo dal 21 ottobre 2023. Inter e Liverpool se lo contendevano nel 2022

"Sono state fatte valutazioni. Ha dedizione al lavoro pazzesca, ma è ancora lontano. Ci siamo presi questo tempo, non può essere utilizzato". Parla così a settembre il tecnico del Torino, Marco Baroni, su Perr Schuurs, ruolo difensore, fuori oramai da due stagioni. Perché la sua ultima apparizione è datata 21 ottobre 2023, con un contratto che scadrà solamente a giugno prossimo. Una sfortuna davvero pazzesca per chi, prima degli infortuni, era seguito da diversi club importanti. L'Inter, sì, ma soprattutto il Liverpool, che era pronto a offrire oltre 30 milioni per averlo.

Erano però i giorni della cessione di Gleison Bremer alla Juventus. Il Toro aveva già ricevuto 50 milioni per il brasiliano e quindi non voleva privarsi anche dell'altro difensore, convinti che la situazione potesse anche migliorare. O comunque non calare così drasticamente. Prima l'operazione al legamento crociato, poi un altro intervento il 2 agosto del 2024.

Schuurs ha perso 85 partite da quando è fermo. Probabilmente ha salutato anche il treno che lo può portare in una big, sempre che non rischi di doversi ritirare a causa di quanto ha sofferto. "Il ginocchio non mi fa più male nemmeno sotto sforzo, sto meglio: il mio ritorno in campo sarà tra settembre e ottobre", aveva detto qualche mese fa. Forse sarebbe già un successo se dovesse rientrare prima della fine della stagione. Oggi Perr Schuurs compie 26 anni.