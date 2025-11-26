Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: riposa Thuram, chance per Luis Henrique?

Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: riposa Thuram, chance per Luis Henrique?
Marco Pieracci

In testa alla League Phase di Champions League a punteggio pieno, in compagnia di Arsenal e Bayern Monaco, l’Inter vede alzarsi l’asticella dopo un percorso netto agevolato da un calendario non impossibile (battute nell’ordine Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat). Nella quinta giornata il livello di difficoltà aumenta per i nerazzurri, attesi al Riyad Air Metropolitano dall’Atletico Madrid dell’ex Simeone, un po’ attardato in classifica avendo raccolto 6 punti nelle prime quattro partite giocate. Direzione di gara affidata a uno dei migliori arbitri in circolazione, il francese Letexier. Calcio d’inizio alle ore 21.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Il grosso interrogativo riguarda la presenza o meno fra i pali di Oblak, se l’estremo difensore sloveno non dovesse farcela sarà ancora Musso a difendere la porta dei Colchoneros. Poche speranze di recupero per Le Normand e Llorente, in dubbio anche Giuliano Simeone. L'ex Juve e Fiorentina Nico Gonzalez dovrebbe giocare largo a sinistra, Ruggeri verso la conferma alle sue spalle. Sorloth e Alvarez si divideranno l'area di rigore.

COME ARRIVA L'INTER - La delusione per il derby perso domenica non è ancora scemata, ma è già tempo di guardare oltre: rispetto alla stracittadina Chivu pensa a qualche cambio: Zielinski insidia la titolarità di Sucic a centrocampo, ma il croato va verso la conferma. Dumfries ancora out, Luis Henrique può avere un'altra chance dal primo minuto: l'ex Marsiglia è in vantaggio su Carlos Augusto. Davanti rifiata Thuram: ballottaggio Bonny-Esposito per affiancare Lautaro.

