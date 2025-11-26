Vaciago sul successo Juve a Bodo: "Andava vinta e l’ha vinta Yildiz, o quasi"

Il fondo di Guido Vaciago per Tuttosport analizza il ritorno alla successo della Juventus di Spalletti, che espugna Bodo con una prova importante e di grande cuore, grazie al gol decisivo di David e ad un grande Yildiz: "Era da vincere e l’ha vinta. Deve fare altrettanto con le prossime, creare una striscia che possa avvolgere le insicurezze del gruppo. Una striscia di vittorie e basta. Per chi non lo avesse capito, infatti, la Juve più recente rischia di fallire su tutti i fronti, creando un immane danno economico e sportivo. Per uscire da quel pantano non importa quanto ci si debba sporcare.

Andava vinta e l’ha vinta Yildiz, o quasi. Il migliore giocatore della Juventus, uno dei pochissimi che avrebbe trovato spazio nel ciclo dei nove scudetti, inizia in panchina, poi entra nella ripresa e ribalta il bislacco destino che si era scelta la Juve più confusa della stagione (temperatura e terreno come parziali giustificazioni).

Il fatto che il fisiologico periodo no di Yildiz sia coinciso con un periodo no della Juventus è la lampante dimostrazione del suo valore e della necessità di costruirgli una squadra intorno, una squadra con un po’ più di esperienza e un po’ più di qualità. Se hai un diamante, devi incastonarlo nel migliore dei modi.