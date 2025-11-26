Polverosi sul CorSport: "I cavalli della Juve sono usciti dalla stalla, Bodo può essere la ripartenza"

Il giornalista Alberto Polverosi dedica un editoriale al successo europeo della Juventus in casa del Bodo/Glimt sulle pagine odierne del Corriere dello Sport. Questo un estratto della sua analisi:

"Uno a zero per il Bodø alla fine del primo tempo, la Champions andata. Invece, ecco la tecnica, anzi, la classe, sotto forma di una maglia scintillante, la maglia col numero 10 di Kenan Yildiz. Era stato un fantasma sabato scorso a Firenze, stavolta si è riappropriato di tutta la sua straordinaria qualità. E insieme al turco, ecco finalmente la Juve. D’improvviso tutto ha preso a funzionare. Non c’erano più errori in costruzione, la timidezza di Koopmeiners è diventata intraprendenza, la vaghezza di Openda si è trasformata in freddezza (gol in mischia), gli errori di Miretti sono scomparsi e al loro posto solo pennellate (assist per il gol di McKennie). Era cambiata nei piedi, nelle gambe, ma soprattutto nella testa. Era aggressiva e arrembante, trascinata da quel 10 che infiammava nel gelo norvegese. Yildiz è entrato in tutt’e quattro i gol bianconeri, anche quello annullato per un fuorigioco di millimetri di Openda. E quella è stata l’azione in cui si è visto Spalletti: scappar via dal pressing è il suo pezzo forte.

I cavalli che avevano dentro (parole spallettiane) sono usciti dalla stalla e hanno invaso il campo del Bodø. Non hanno trovato l’erba, ma si sono messi a correre lo stesso. Per Lucio non può essere la rivincita di Oslo, quella sera non la dimenticherà mai, però ora sa che cosa può dare questa sua nuova squadra. Se la Juve ci crede come ci crede il suo allenatore, Bodø può diventare la vera ripartenza".