Momento storico in Bayern-Atalanta: Kompany fa esordire il primo 2010 della Champions

Momento storico, quello che si è vissuto nel secondo tempo del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta. Questo perché il tecnico dei tedeschi Vincent Kompany ha regalato il momento dell'esordio in prima squadra e nella massima competizione europea al baby difensore Filip Pavic, il primo giocatore classe 2010 a scendere in campo nella storia della Champions. Non il più giovane in termini di età, ma il primo rappresentante delle classe annuali di chi è nato nel secondo decennio degli anni Duemila. È dunque Pavic ad aprire la fila, almeno in Champions League.