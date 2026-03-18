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Momento storico in Bayern-Atalanta: Kompany fa esordire il primo 2010 della Champions

Momento storico in Bayern-Atalanta: Kompany fa esordire il primo 2010 della ChampionsTUTTO mercato WEB
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Dimitri Conti
Oggi alle 22:39Serie A
Dimitri Conti

Momento storico, quello che si è vissuto nel secondo tempo del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta. Questo perché il tecnico dei tedeschi Vincent Kompany ha regalato il momento dell'esordio in prima squadra e nella massima competizione europea al baby difensore Filip Pavic, il primo giocatore classe 2010 a scendere in campo nella storia della Champions. Non il più giovane in termini di età, ma il primo rappresentante delle classe annuali di chi è nato nel secondo decennio degli anni Duemila. È dunque Pavic ad aprire la fila, almeno in Champions League.

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