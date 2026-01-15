Ufficiale
Montero rinnova con la Juventus. Il figlio di Paolo ha firmato fino al 2027
Alfonso Montero continuerà a vestire la maglia della Juventus. Il giovane difensore centrale, figlio dell'ex bianconero Paolo, ha prolungato il suo contratto con i bianconeri fino al 2027. Di seguito la nota del club:
"Si prolunga il rapporto tra la Juventus e Alfonso Montero: il classe 2007 ha prolungato, infatti, il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027.
Di ruolo difensore, Alfonso è attualmente un giocatore della rosa dell'Under 20 bianconera con la quale ha totalizzato quasi 40 presenze tra tutte le competizioni dalla gara di esordio, datata 4 febbraio 2024, a oggi. Presenze condite da una rete, segnata il 14 settembre 2024 in occasione della sua prima apparizione in UEFA Youth League.
Avanti insieme, Alfonso!"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
