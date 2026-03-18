Montezemolo: "Preoccupato per il calcio italiano". Poi svela un retroscena su Gianni Agnelli

Ai microfoni di Sky Sport, Luca Cordero di Montezemolo ha parlato della sua visione del calcio italiano, con un parallelismo anche fra Ferrari e Juventus: "Sono molto preoccupato dal calcio italiano, sono un grande tifoso. Ma o si sistemano i settori giovanili o non si va da nessuna parte. Si devono portare meno stranieri modesti in Italia, si deve affrontare il tema degli arbitri…".

Che differenza c'era fra il guidare la Juventus e il guidare la Ferrari?

"Guidare la Juventus con l'Avvocato era dura, era un po' come Berlusconi, sotto sotto voleva fare l'allenatore ma di calcio capiva molto. Faceva delle sorprese a Boniperti, gli fece trovare Platini senza che lui lo sapesse… Alla Ferrari ho sempre trovato persone più bravi di me e per vincere devi averle. Per me i 23 anni in Ferrari sono stati un periodo straordinario".