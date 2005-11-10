Montolivo: "Il Milan non ha un'identità, per questo Amorim avrebbe potuto ruotare meno"

L'ex capitano del Milan Riccardo Montolivo ha parlato a Sky Sport della sfida di queste sera contro il Salisburgo, a cominciare dalla titolarità di Camarda: "Sarà molto emozionato, ma quest'estate Amorim aveva detto che sarebbe stato la prima riserva e siamo curiosi di vederlo. Non sarà facile, quando cambi così tanti giocatori è sempre complicato trovare l'intesa. Ma siamo felici di vederlo, vestire la maglia del Milan in Europa è sempre speciale".

Ruotare meno avrebbe fatto bene al gruppo?

"Tendenzialmente sì, servirebbe cambiare meno perché il Milan non mi sembra abbia una identità precisa e non vedo cosa deve diventare il Milan. Secondo me Amorim sta facendo troppi tentativi, con anche troppi cambi all'intervallo. Detto questo serve dargli tempo perché non è facile".

Loftus-Cheek titolare da trequartista?

"Io quando è arrivato ero molto speranzoso, però non ha dato quello che è nelle sue possibilità. Io lo preferisco mezzala, anche se coi suoi centimetri può dare una mano a Camarda".